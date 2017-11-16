Yabancılar, bir haftada borsa ve tahvilden ‘1 milyar 46 milyon dolar’ çıkardı

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Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü 10 Kasım’la biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net 513 milyon 600 bin dolar azaldı.

TCMB’nin internet sitesinde yer alan verilere göre yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS-devlet tahvili/Hazine bonosu) portföyü de 532 milyon 600 bin dolar azaldı.

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Böylece yabancı yerleşiklerin (ana portföy hesaplarını Türkiye dışında bulunan Türk ya da yabancı yatırımcı), bir haftada bono-tahvil bono piyasası ve borsadan çıkardıkları para miktarı 1 milyar 46 milyon dolar buldu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 10 Kasım haftası itibarıyla 31 milyar 70 bin dolardan 29 milyar 820 milyon dolara geriledi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku ise 10 Kasım haftası itibarıyla 50 milyar 810 milyon dolardan 48 milyar 290 milyon dolara geriledi.