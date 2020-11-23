Yabancılar, Ağustos 2017’den beri hisse ve tahlil piyasasına en yüksek girişi yaptı

Yabancılar neredeyse sıfırladığı Türkiye pozisyonlarını artırmaya devam ederken yerliler dolar/TL’de 8.5’ten 7.5’e doğru düşüşü döviz ve altın varlıklarını artırma yönünde kullanıyor.

Yeni ekonomi yönetiminin daha ortodoks politikalara dönüşünün ilk somut işareti ve yine yönetimin ilk sınavı olarak görülün Merkez Bankası’nın (MB) faiz kararı sonrası piyasalarda olası yeni adımlar izleniyor.

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Ağustos 2017’den beri en büyük giriş

MB verilerine göre hisse ve tahvil piyasasına 9-13 Kasım haftasında yabancı yatırımcılar yaklaşık 910 milyon dolar giriş yaptı. Bu, Ağustos 2017’den beri en yüksek giriş. Kümülatif verilere bakıldığında yılbaşından bugüne yaşanan yabancı çıkışı da 13.5 milyar dolar civarından 12.7 milyar dolara geriledi.

MB, geçen perşembe günü Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantısında politika faizini piyasa beklentilerine paralel 475 baz puan artırarak yüzde 15’e yükseltirken, bundan sonra tüm fonlamanın politika faizinden yapılacağını da belirtmişti. MB attığı adımı dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, ‘net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma’ olarak tanımlamıştı.

Hali hazırda ortalama fonlama maliyetinin yüzde 14.96 olduğu göz önüne alındığında, politika faizinin yüzde 15’e yükseltilmesi pratikte sınırlı bir artırım anlamına geliyor. Ancak yine de yatırımcılar kararı, yeni ekonomi yönetiminin ilk önemli sınavı olarak görüyordu.

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Yabancı para mevduatı tarihi zirvede

Yerli yatırımcılar ise yabancıların aksine TL’deki değer kazancını 9-13 Kasım haftasında döviz ve altın cinsi varlıklarını artırmak adına bir fırsat olarak değerlendirdi. Yerliler yabancı para mevduatlarını yaklaşık 1.6 milyar dolar artırarak 225.8 milyar dolarla yeni tarihi zirveye taşıdı. Bu yıl yabancı para mevduat hacminde artış 32 milyar doları aştı.

Bankacılar yerlilerin de de döviz varlıklarında satış fırsatı görmesi halinde kurda önce 7.54 ardından 7.3 seviyelerinin izlenecebileceği belirtti.

Ekonomistler swap sınırlamaları, aktif rasyosunun ve zorunlu karşılık nemalandırma şartlarının gevşetilmesi/kaldırılması gibi daha çok normalleşme adımlarının piyasayı şaşırtmayacağını belirtiyor. Öte yandan piyasalar MB ve düzenleyici-denetleyici kurumlarda olası yeni atamaları da izliyor.

‘Söylem önemli’

Bir bankanın Hazine masası işlemcisi şunları söyledi: “Piyasa verilerine bakınca yabancı girişinin 9-13 Kasım haftasında 5 milyar dolara ulaştığını söyleyebiliriz. Bunun 1 milyar doları portföy girişi en büyük bölümü swap gecelik piyasalar kanalından yaşanmış görünüyor. Bu hafta Temmuz 2018’den beri ilk kez 10 yıllık tahvil ihracı yapılacak. Bu kağıt lokallerden çok yabancıların ellerinde tutmayı sevdiği bir ihraç. Öte yandan aktif rasyosu başka olmak üzere yeni normalleşme adımları ve ekonomi yönetiminde olası yeni atamaları izleyeceğiz. Bunun ötesinde piyasaalar Türkiye ekonomisindeki değişimin siyasi yansımalarını da izliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AB ile normalleşme olarak anlamlandırılabicek söylemleri önemli. Siyasette hukuk ve demokrasi reformlarının nasıl hayata geçeceği bunun mevcut ittifaklara etkisi de önemli olacak.”

Erdoğan haftasonu, AB’nin Türkiye’ye verdiği sözleri tutmasını ve ayrımcılık yapmamasını belirterek geleceği Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ettiğini söylemişti.

Pandemi de izleniyor

Piyasalarda koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarının nisan ayındaki zirlerde seyretmesi tekrar devreye alınan hareket kısıtlamalarını da yakından izleniyor. Benzer trend neredeyse tüm dünyada görülüyor.

Bankacılar Türkiye’ye özgü fiyatlamaların piyasalarda 6 Kasım’dan bugüne belirgin olduğunu ancak bundan sonra küresel piyasaların da yeniden yakından takip edilmeye başlanacağı bir dönem bekliyor.