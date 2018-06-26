Yabancı yatırımcı ekonominin dümeninde Albayrak’ı değil, Şimşek’i istiyor

Türkiye’deki seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından uluslararası haber ajansı Reuters, yabancı yatırımcıların görüşlerini aldı.

Buna göre yabancı yatırımcıların Mehmet Şimşek, Naci Ağbal ve Ali Babacan gibi isimlerin yeniden görevlendirilmesini beklediği, Cemil Ertem ve Berat Albayrak’ı tercih etmediği belirtildi.

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Reuters’a konuşan yabancı yatırımcılar, yeni dönemde Merkez Bankası’nın ne kadar bağımsız olacağını ve ekonomi yönetimine hangi isimlerin atacağını öğrenmek istediklerini ve şu an için hala temkinli olduklarını söyledi.

Ajans, haberinde şu ifadeleri kullandı: “Fakat Türkiye’nin büyük cari hesap açığı, iki basamaklı enflasyonu ve yüksek dış borçlanma maliyeti yeni kabine için ana meseleler olmayı sürdürüyor. Yatırımcılar aynı zamanda, saygı duyulan, iş dünyasıyla dost olan isimlerin mi atanacağını yoksa Erdoğan’ın alışılmışın dışındaki politikalarını mı sürdüreceğini görmek istiyor.”

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Reuters yatırımcıların Mehmet Şimşek, Naci Ağbal veya Ali Babacan gibi isimlerin yeniden görevlendirilip görevlendirilmeyeceğini beklediğini de belirtti.

Alliance Bernstein şirketinden ekonomist Markus Schneider bu isimlerin pragmatik reformları daha muhtemel hale getireceğini, cumhurbaşkanlığı danışmanı Cemil Ertem veya Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak gibi isimlere görev verilmesinin ise yabancı yatırımcılar arasında tercih edilmediğini söyledi.

JPMorgan analistleri ise hükümetin yapısal reformlar konusundaki son dönemdeki sicilinin kendilerine fazla umut vermediğini belirterek, “Temel senaryomuz hâlâ, aralıklı olarak yapılan politika hatalarının arasında iyi kötü ilerleneceği yönünde” diye konuştu.

Reuters ayrıca, yabancı yatırımcıların Türkiye’de özellikle Merkez Bankası’nın siyasi baskıdan bağımsız olup olmayacağını, enflasyonu düşürmek için faizleri artırıp artıramayacağını görmeyi beklediğini de aktardı.