‘Yabancı ülkelere asker gönderme’ tezkeresi, bir yıl daha uzatıldı

Türkiye’nin yabancı ülkelere asker gönderme izninin 30 Ekim 2019 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla TBMM’ye sunulan tezkere, kabul edildi.

Tezkerenin gerekçesinde, ‘Türkiye’nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketlerin, terör tehdidinin devam ettiği’ belirtildi. Ayrıca, Türkiye’nin, Irak ve Suriye’den gelebilecek saldırılara karşı çıkarlarını korumak zorunda olduğu vurgulandı.

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TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen mevcut sınır ötesi operasyon tezkeresinin süresi, 30 Ekim 2019’dan itibaren bir yıl daha uzatıldı.

Kabul edilen tezkere ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Irak ve Suriye’deki terörist unsurlarla mücadelesi kapsamında sınır dışında görevlendirilmesi öngörülüyor. Tezkere ile Türkiye’nin menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, TSK’nın gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi amaçlanıyor. Aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması, bu kuvvetlerin cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin yine cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması öngörülüyor.

Tezkere, AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin oyları ile kabul edildi.

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Genel kurulda daha sonra, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tespit edilmek üzere, TSK mensuplarının, yurt dışına gönderilmesine ilişkin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmelerine geçildi.