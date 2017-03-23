‘Yabancı sınırlaması’na karşı çıkan Terim’den kulüplere: İstemiyorsanız almayın, 28 Türk yapın 

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, son olarak 2’nci Futbol Zirvesi’nde gündeme gelen yabancı futbolcu sınırlamasına karşı çıktı.

‘Marka değerini artırmak istedik’

Dünya Kupası elemelerinde yarın Finlandiya’yla oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında gelen bir soru üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yabancı sınırının kaldırılmasını kendisinin önerdiğini hatırlatan Terim, şunları söyledi: “Bulunduğum konum milli takım hocası. Hep Türk oynatıyor muyuz? Evet. Bugün dünya şampiyonu Almanya’da dokuz tane değişik ülke orijinli oyuncu var. Müthiş güçlü bir altyapısı, oyuncuları olmasına rağmen. Biz bunu da kullanmıyoruz. Buna rağmen bu yabancı yasağının kalkmasını, bundan kurtulmamızı istedim. Arkadaşlarımla beraber biz çok büyük bir araştırma yaptık. Büyük de bir çalışma yaptık. Ben sayın başkana ve yönetim kurulumuza sunum yaparken kendi ülkemizin her türlü şartını, artı dünyadaki bütün uygulamaları incelemiştik. Bunun ismi zaten şartlı sınırsız uygulama. Açıkçası futbolumuzun marka değerini de artırmak istedik. Bugün acaba gelinen noktada, ligin yayın haklarının bu kadar büyük rakama satılmasında serbest yabancının katkısı yok mudur?”

‘Avrupa’nın üst düzey liglerinde de serbest’

Halen geçerli olan uygulamada, kadroda yerli kaleci bulundurma zorunluluğuna dikkat çeken tecrübeli teknik direktör, şöyle devam etti: “Bir defa 28 kişilik sınırlı bir kadro yapmak otomatik olarak işin ekonomisini de zapturapt altına almak demekti. Bizim sistemimizde 14 Türk mecburi. 14 yabancı diye bir şey yok, serbest. İstediğiniz kadar alabilirsiniz ama 14 Türk mecburi. Kadro içinde 15 ile 21 yaş arası oyunculara da çok önem verdik. Bu sene üç, seneye dört oyuncu olmak kaydıyla tescilli futbolcu olmak zorundadır dedik. 28 kişilik kadronuzda oynattığınız 21 yaş altında oyuncu varsa biz bunu 28 kişilik kadroya dahil etmedik, serbest bıraktık. Baktığımızda Avrupa’nın üst düzey liglerinde de serbest. Almanya da serbest mi? Serbest. AB ülkelerinde otomatik olarak serbest. Artı üç veya dört AB dışından oyuncu da serbest. Almanya dünya şampiyonu. İspanya hem Avrupa hem Dünya Kupası şampiyonu, Fransa Avrupa şampiyonu veya finalisti. Bunların hepsinde serbest. Hem bizim gibi de değil, tamamen serbest.”

‘Kurallar öyle hemen uygulanıp kaldırılamaz’

“Eğer bu milli takıma tesir ediyor diyorsanız hiç alakası yok” diyen Terim, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk milli takımı bu kural başladıktan sonra Avrupa şampiyonasına katıldı. Biz bu kuralı açıklarken dört sene diye açıkladık. Kurallar öyle hemen uygulanıp kaldırılamaz. Sizin yazıp söylediklerinizi, birçok kulüp yöneticisinin beyanlarını hatırlıyorum. Avrupa kupalarında hiç adil oynamıyoruz, onlarda yabancı serbest bizde değil deniyordu. E buyrun. İstediğiniz kadar oynayabilirsiniz rahat rahat. O yüzden herhalde Avrupa kupalarına da tesir etmiştir. Eskiden, 6+2 kuralının geçerli olduğu günlerde Türk oyuncular da kendilerine göre bazı gitmemek için… Çünkü serbest olmayınca rakamlar da yükseliyordu. Ben orada o rakamı alamam diye belki gitmiyorlardı. Şimdi Enes orada, Emre Çolak Deportivo’da. Birçok da arkadaşımız var. Dolayısıyla ben yabancı kuralının Türk oyuncular için yapıldığına inanıyorum.”

‘Almayın, 28 Türk yapın’

Yabancı oyuncu sayısına kısıtlama getirmeyen bugünkü uygulamanın faydalı olduğuna inandığını yineleyen ve kulüplere, “Almayın. 28 Türk yapın. Hiç öyle bir zorunluluk yok” diye seslenen Terim, “Kaybeden buraları bahane edecekse, kuralın önemi yok. Yönetimsel hatalarını herkes çıkıp açıkça söylemeli. Allah kanunları değişmez, insan kanunları değişir ama 2018-2019 sezonuna kadar yabancı kuralı budur” ifadelerini kullandı.