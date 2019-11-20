Yabancı saklama kuruluşları müşterileri Türkiye’de tek bir havuz hesap açabilecek

Yabancı merkezli saklama kuruluşlarına tek bir omnibus havuz hesabı açabilme hakkı verilirken, bu hesaba stopaj avantajı getirildiği bildiriliyor.

Reuters’in haberine göre, Resmi Gazete’de bu sabah yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile yabancı merkezli saklama kuruluşlarının müşterileri için Türkiye’de ayrı ayrı hesap açmak yerine tek bir omnibus havuz hesabı açabilmesine yönelik hukuki altyapı tamamlandı.

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Omnibus hesaplara imkan sağlayan tebliğin Haziran ayında yürürlüğe girmesinin ardından bu hesaplara ilişkin vergi düzenlemesini sağlayan tebliğ de bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe göre yabancı merkezli saklama kuruluşları, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda tek bir havuz hesabı (omnibus hesap) açarak işlemlerini bu hesap üzerinden gerçekleştirecek. Bu hesaplardan gerçekleştirilen işlemlerde stopaj kesintisi yapılmayacak.

Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Ekrem Arıkan, hukuki altyapının tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde yabancı merkezli saklama kuruluşlarının MKK nezdinde omnibus hesapları açmaya başlamasını beklediğini söyledi.

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Omnibus hesaplar ile yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senetlerine doğrudan erişiminin kolaylaşacağını ifade eden Arıkan, “BIST ve uluslararası piyasalarda işlem gören devlet iç borçlanma senetlerinin işlem hacmi ve likiditesinin artırılmasını hedefliyoruz. Bununla birlikte omnibus hesaplar sayesinde TL üzerinden ihraç edilen DİBS’ler, yabancı merkezli saklama kuruluşlarının sağladıkları teminat hizmetlerinde de kullanılabilecek” dedi.

Arıkan, MKK ve yabancı merkezli saklama kuruluşları arasında kurulacak hesap ilişkisiyle Türk sermaye piyasalarının uluslararası piyasalarla entegrasyonun da gelişeceğini söyledi.