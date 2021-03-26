Yabancı fonların kimi çıktı kimi bekliyor: ‘Türkiye’ye güven paramparça’

Yabancı fon kuruluşları, Türk sermaye piyasası ve devlet tahvillerine bu sene şimdiye dek 3.4 milyar dolar aktardığını bildirdi. Reuters ajansı bunun büyük bölümünün zarar edeceğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanlığında yaptığı ani değişiklikten sonra, bu varlıkların zarar etme olasılığı hayli kuvvetli. Birçok yabancı fon yöneticisi Türkiye’de ekonomi anlayışında değişiklik olana kadar Türk varlıklarından uzak durmayı öneriyor.

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Erdoğan, enflasyonla mücadelede geleneksel yöntemleri savunan Naci Ağbal’ın yerine, kendisi gibi, yüksek faizin enflasyona neden olduğunu ve düşürülmesi gerektiğini savunan Şahap Kavcıoğlu’nu getirmişti.

Ağbal’ın gelişiyle Kasım 2020’den bu yana yaklaşık 20 milyar doları bulan yabancı girişi, MB kararıyla hızlı çıkışa dönüştü. Ağbal yönetiminde faizin yükselmesi ve dünya genelinde en yüksek reel faizin verilmesi, Türkiye’yi ‘sıcak para’ diye tabir edilen türden yabancı yatırımcılar için cazibeli hale getirmişti. Politika faizinin geçen hafta yüzde 19’a çıkarılmasıyla bu durum daha da güçlenmişti.

‘Paramparça’

“Yatırımcıların Türkiye’ye güveni tamamen paramparça” diyen Capital Economics’in gelişen piyasalar kıdemli ekonomisti Jason Tuvey, “Erdoğan orada olduğu sürece, parasını artık belli bir dönem ülkeye yatırmak istemeyecek pek çok yatırımcı olacaktır” diye konuştu.

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Ağbal’ın gidişiyle TL yüzde 10 civarında değer kaybederken, dolar bazlı bazı tahviller yaklaşık son 10 aydaki en düşük fiyatlara geldi. Hisse senetleri de bir o kadar değer kaybetti.

Uluslararası fon gruplarından Fidelity Investments, ocak sonu itibariyle iki farklı fona aktardığı 552.7 milyon dolarla en çok Türk varlığına sahip olan yabancı kuruluşlardan.

Pazartesi günkü bilgilendirmelere göre Cambria ETFs, Sprott, HSBC, JPMorgan ve Invesco, Türk varlıklarında yatırımlarını açıklayan diğer kuruluşlar arasında.

Reuters bu yatırımların Ağbal’ın ayrılışından önce mi sonra mı yapıldığının belirlenemediğini bildirdi.

‘Bekliyoruz’

Legal & General, BlueBay Asset Management, Union Investment, Arca Fondi, Vanguard ve Schroders kuruluşlarının da Türk varlıklarına bu yıl kayda değer yatırım yaptığı görüldü.

Union Investment’tan Sergey Dergachev ise Türk piyasasındaki pozisyonlarını değiştirmediklerini belirterek, bunun için Türkiye’de para politikasında daha kapsamlı bir değişim yaşanıp yaşanmayacağını bekleyeceklerini söyledi.

Reuters, Fidelity’nin yorum yapmayı reddettiğini, diğer fon kuruluşlarınınsa görüş talebine cevap vermediğini bildirdi.