‘Yabancı film yapım’ ve ‘dizi film desteği’ başvuruları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’de çekilecek uzun metrajlı sinema filmi, belgesel ve dizi film türlerindeki yabancı yapımlara, Türkiye’de harcadıkları tutarın yüzde 30’una kadarı teşvik olarak ödenecek.

Fotoğraf: Jakob Owens, Unsplash

5224 sayılı ‘Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun’ kapsamında verilecek destek türlerinden ‘yabancı film yapım desteği‘ ve ‘dizi film desteği’ başvuruları, Sinema Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yapılabilecek. Başvuruların değerlendirme toplantıları 2020 yılı mart, haziran, eylül ve aralık aylarında, dört dönem halinde yapılacak.

Reklam

Kültür ve Turizm Bakanlığı, hayata geçirdiği yeni teşvik sistemiyle Türkiye’nin tarihi ve kültürel değerlerinin dünya sinema izleyicisine ulaştırılmasını ve ülke tanıtımına katkı sağlanmasını amaçlıyor. Son dönemde ‘Charlie’nin Melekleri’, ‘Inferno’, ‘Argo’ ve ‘James Bond Skyfall’ gibi dünyaca ünlü yapımlara ev sahipliği yapan Türkiye’nin, yeni teşviklerle birlikte önemli çekim merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

Filming Turkey

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası’nın iş birliğiyle yabancı film yapımcıları için rehber niteliği taşıyacak, Türkiye ve dünya sinema endüstrisi arasında köprü vazifesi görmesi planlanan bir web portalı oluşturuldu. ‘Filming in Turkey’ portalı, yabancı yapımcıların ihtiyaç duyacağı tüm bilgilere tek elden ulaşmasını sağlayacak. Portalda, çekim mekânlarından oyuncu ajanslarına, çekim izinlerinden vize başvurularına kadar bir yapımcının arayacağı tüm bilgiler yer alıyor.