‘Ya şikayeti çekersiniz ya da gidersiniz’: Bursaspor kafilesine saldırı soruşturmasında gözaltına alınanlar serbest

Kasımpaşa deplasmanından dönen Bursaspor kafilesini taşıyan takım otobüsüne yönelik saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan altı kişi serbest kaldı.

DHA’nın haberine emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve savcıya ifade veren şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

‘Ya şikayeti çekersiniz ya bu şehirden gidersiniz’

Gözaltılara tepki gösteren bir grup Bursaspor taraftarıysa, ‘Ya şikayeti çekersiniz ya bu şehirden gidersiniz’ pankartıyla kulüp yönetimi ve futbolculardan şikayetlerini geri çekmelerini istedi.