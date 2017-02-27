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‘Ya şikayeti çekersiniz ya da gidersiniz’: Bursaspor kafilesine saldırı soruşturmasında gözaltına alınanlar serbest

Kasımpaşa deplasmanından dönen Bursaspor kafilesini taşıyan takım otobüsüne yönelik saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan altı kişi serbest kaldı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve savcıya ifade veren şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

‘Ya şikayeti çekersiniz ya bu şehirden gidersiniz’

Gözaltılara tepki gösteren bir grup Bursaspor taraftarıysa, ‘Ya şikayeti çekersiniz ya bu şehirden gidersiniz’ pankartıyla kulüp yönetimi ve futbolculardan şikayetlerini geri çekmelerini istedi.

Kaleci Harun Tekin darp edilmişti: Bursaspor kafilesine yönelik bıçaklı saldırıya karışanların kimlikleri belirlendi

Takım otobüsünde darp edilen Harun Tekin: Can güvenliğimizin olmadığı bir ortamda taş, sopa ve bıçakla saldırdılar

Bursaspor Başkanı Ali Ay saldırıyı anlattı: İçeri girip küfür edince büyük kavga çıkmış, bıçağı otobüste düşürmüşler

 

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