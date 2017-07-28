Y kuşağının kabusu ‘It’in yeni versiyonundan güncel fragman

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ABD’li yazar Stephen King’in aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan 1990 yapımı ‘It’ (O) filminin Eylül ayında vizyona girecek yeni versiyonunun güncel fragmanı yayımlandı.

Filmin ilk fragmanı 30 milyonun üzerinde kişi tarafından izlenmişti.

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Film, Derry isimli bir kasabada palyaço kılığında görünen ‘Pennywise’ isimli şeytani bir yaratık ve kasabadaki çocukların hikayesini anlatıyor.

Geniş bir hayran kitlesi bulunan film, özellikle Y kuşağı olarak tabir edilen 1980-2000 yılları arasında doğan pek çok çocuğun kabusu olmuştu.