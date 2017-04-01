Y kuşağının kabusu geri dönüyor: Yeni versiyon ‘It’ filminin fragmanı yayınlandı

ABD’li yazar Stephen King’in aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan 1990 yapımı ‘It’ (O) filminin eylül ayında vizyona girecek yeni versiyonunun fragmanı yayınlandı.

Film, Derry isimli bir kasabada palyaço kılığında görünen ‘Pennywise’ isimli şeytani bir yaratık ve kasabadaki çocukların hikayesini anlatıyor.

Dünya üzerinde büyük bir hayran kitlesi olan film, özellikle Y kuşağı olarak tabir edilen 1980-2000 yılları arasında doğan pek çok çocuğun kabusu olmuştu.

Filmin yeni versiyonunun fragmanını şu ana kadar 17 milyonun üzerinde izlendi.