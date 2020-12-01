Xenon gazı kullanılarak ‘corona’nın akciğerde bıraktığı hasar tespit edildi

Covid-19’un hastaların akciğerlerinde neden olduğu tahribat yeni bir teknik kullanılarak görüntülendi. Enfeksiyondan üç aydan fazla süre geçmesine rağmen virüsün akciğerlere verdiği zararın hala mevcut olduğu görüldü.

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Britanya’daki Oxford Üniversitesi’nde 10 hastaya geleneksel taramaların tespit edemediği hasarı görüntülemek için yeni bir teknik uygulandı.

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Bu teknikte akciğedeki zararın görüntülenmesi için MR taraması sırasında Xenon isimli gaz kullanıldı. Hastalar MR çekimi sırasında bu gazı soludu.

19-69 yaş arasındaki 10 hastanın sekizinde hastalıktan aylar sonra devam eden nefes darlığı ve halsizlik şikateyleri vardı.

Hiçbiri yoğun bakıma alınmayan ya da solunum cihazına bağlanmayan hastaların akciğerlerinde geleneksel görüntüleme yöntemleriyle bir sorun tespit edilemedi.

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Yeni yöntemle yapılan taramalar nefes darlığı çeken sekiz hastada oksijenin kana kolayca karışmadığı bölgeleri tespit ederek akciğerdeki hasarı gösterdi.

Araştırmanın başındaki Prof. Fergus Gleeson bu sonuçlar sonrasında çalışmayı hastaneye kaldırılmayan ve ağır semptomları olmayan hastalarda da benzer sonuçlar elde edilip edilmeyeceğini görmek için 100 kişiye genişletmeyi planladıklarını belirtti.

Bu çalışmayla amaç akciğerlerde hasar oluşup oluşmadığını, oluşuyorsa kalıcı mı yoksa geçici mi olduğunu tespit etmek.

Prof. Gleeson, Xenon görüntülenmesiyle tespit edilen hasarın insanların hastalığın üzerinden aylar geçtiğinde hala hasta gibi hissettikleri ‘uzun Covid’in nedenlerinden bir olabileceği görüşünde.

Çalışmaya dahil olan Dr. Shelley Hayles, Covid-19 geçirenlerin yüzde 10’unda bir tür akciğer hasarı gelişmiş olabileceğine dikkat çekerek hastalığa yakalananların sayısı düşünüldüğünde yüzde 10’unun çok fazla insan anlamına geldiğini belirtti.