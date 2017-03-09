Xabi Alonso da bırakıyor: Yaşadım, sevdim, elveda güzel oyun

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih’in 35 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Xabi Alonso, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

Kariyerine hala en üst seviyedeyken nokta koymak istediğini dile getiren Alonso, Twitter hesabından, “Yaşadım, sevdim, elveda güzel oyun” mesajını paylaştı.

Lived it. Loved it. Farewell beautiful game. pic.twitter.com/1aSN7GGNzZ — Xabi Alonso (@XabiAlonso) 9 Mart 2017

Real Sociedad, Eibar, Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih formalarını giydiği 18 yıllık profesyonel futbol hayatında 2005 ve 2014’te UEFA Şampiyonlar Ligi, 2005’te Süper Kupa, 2012’de La Liga, 2015 ve 2016’da Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Alonso, 2014 Dünya Kupası sonrası bıraktığı İspanya milli takımıyla ise 2010’da dünya, 2008 ve 2012 yıllarında da Avrupa şampiyonluğu elde etti.