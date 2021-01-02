WWF yaban hayvanı satışıyla ilgili uyardı: Kısa sürede hayatını kaybeder, hastalık barındırır

WWF-Türkiye Yaban Hayatı Kıdemli Uzmanı Ahmet Emre Kütükçü, yasa dışı olmasına rağmen internet üzerinden satılan yaban hayvanlarıyla ilgili uyardı: “Hayvan için ciddi bir stres ortamı oluşturur, kısa sürede hayatını kaybeder. Hem de sizin için hastalık barındırır. Salgının da yaban hayvanlarından insanlara geçen zoonoz bir hastalık olduğunu düşünürsek, çok riskli bir şey.”

Fotoğraflar: DHA

Yaban hayvanları, özellikle yırtıcı kuşlar ile bazı egzotik türler, internet üzerinden yasa dışı satılıyor.

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DHA muhabiri, internet üzerinden yaşa dışı yollarla yaban hayvanı satan kişilere ulaştı. Baykuş satışı yapan ilan sahiplerinden biri, pazarlığı mesaj yoluyla yaptı. Baykuşu İstanbul dışına da gönderebildiğini ifade eden kişi, 1500 liraya satabileceği bir baykuşun fotoğrafını yolladı.

“Hayvanın sol ayağı ameliyatla alındı” diyen bu kişi şöyle devam etti: “Uçmasında, konmasında hiçbir problem yok. Ama daha düzgün bir hayvan beklerim derseniz biraz daha beklemeniz lazım. Yeni hayvanlarım daha yumurtadan çıkmadılar”.

Ne kadar süre sonra başka bir baykuş alabileceğimiz sorusuna ise,”Yumurtadan çıkması 25 gün, hayvanı vermem de bir ay. Biraz sürer ama daha erken de olabilir çünkü sırada bekleyen altı-yedi kişi var. Benim elime de düzenli geliyor arkadaşlarımdan, sağdan soldan. Toplu geliyor elime” yanıtını verdi.

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Başka nasıl türler sattığı sorulduğunda da temin ettikleri kuş türlerinin videolarını paylaştı.

İnsanların bu hayvanları talep etmemesi gerektiğini vurgulayan Kütükçü şunları söyledi: “Online platformlardan yıl boyunca bu tür hayvanların satışı ile ilgili çok fazla duyum, ihbar paylaşılıyor ve şikayet ediliyor. Aslında ülkemizde yerli türlerin, ülkemize has yaban hayvanlarının sadece internet üzerinden değil her şekilde satılması, doğadan toplanması, esaret altına alınması kesinlikle yasak. Böcekten, yırtıcı kuşlara kadar hepsi yasak. Bu sadece yaban hayvanları için de geçerli değil, egzotik türler de bu tür sayfalarda satılmaya çalışılıyor. İnsanlar ilk olarak bu hayvanların satışına talep oluşturmamalı.”

“Bir baykuş ya da yırtıcı kuşu alıp evde bakamazsınız” diyen Kütükçü bu durumun, türlerin doğadaki popülasyonlarına da büyük zarar verdiğini vurgulayarak şöyle devam etti: “Bir baykuşu ya da yırtıcı kuşu doğadan koparttığınız zaman, onun bir sonraki neslinin de üreme şansını elinden almış oluyorsunuz. Esaret altına alıyorsunuz. Bu aynı zamanda egzotik türleri de kapsıyor. Ülkeye sokulması yasak olan ve satışı yasak olan egzotik türlerin de ne yazık bu internet sitelerinde veya sosyal medya hesaplarında satıldığını görüyoruz. insanların bu ilanları gördüğünde ilgili kurum olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne şikayet etmesi gerekiyor. Devlet kurumlarının da insanların şikayetlerine yanıt verecek ortak bir ihbar hattı oluşturması gerekiyor. Bu tür olaylar ile çok sık karşılaşıldığı için devlet kurumlarının bu konuya daha fazla personel ve daha fazla zaman ayırması gerekiyor.“