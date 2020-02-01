Wuhan’daki Türkleri tahliye eden uçak, Ankara’ya indi

Çin’deki ‘corona’ virüsü salgınının çıkış noktası olan karantina altındaki Wuhan kentinde mahsur kalan 34 Türk vatandaşı, yedi Azerbaycan, yedi Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşını yurda getirmek için görevlendirilen askeri kargo uçağı, görevini tamamlayarak Ankara’ya indi.

Fotoğraf: T.C. Millî Savunma Bakanlığı, Twitter

Milli Savunma Bakanlığı’nın twitter hesabından yapılan açıklamada, şöyle dendi: “’Koca Yusuf Operasyonu‘ başarılı şekilde tamamlandı. Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin’in Vuhan kentinden alarak Ankara’ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara’daki Etimesgut Havaalanına indi.”

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Etimesgut havaalanında kurulan dezenfekte çadırları. Fotoğraf: DHA

Öte yandan, Çin’den, A400M askeri kargo uçağı ‘Koca Yusuf’ ile Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’na gelen Türk ve diğer ülke vatandaşlarını nakledecek ambulanslar, havaalanına giriş yaptı. Ambulanslara nakledilecek yolcular, Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilecek. Havaalanında yolcuların nakledilmesi için gerekli tüm hazırlıklar da tamamlanırken, nakilin ardından yolcuları taşıyan uçak ve diğer malzemelerin arındırılması için dezenfekte çadırları kuruldu.

‘Koca Yusuf Operasyonu’nun aşamaları

Milli Savunma Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon için A400M tipi askeri kargo uçağı ‘Koca Yusuf’, ambulansa dönüştürüldü.

Kayseri’den Ankara’daki Etimesgut Askeri Havaalanı’na getirilen uçak, hazırlıkların tamamlanması ardından dün öğle saatlerinde Wuhan’a hareket etti. Uçakta iki enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve dört enfeksiyon kontrol personeli yer aldı. Uçak, gece yarısı Wuhan’a ulaşırken, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hazırlanan biyolojik tehlike tulumu, koruyucu filtreli maske ve koruyucu kıyafet gibi tıbbi malzemeler de Çin hükümetine teslim edildi.

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Daha sonra yolcuların uçağa alınması için çalışma başlatıldı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından yapılan muayene ve kontrollerde yolcuların virüs taşımadığı belirlendi. Yolcular, gerekli kontrollerin ardından uçağa alındı. Koruyucu kıyafetler giyerek maske takan yolcular, uçuş boyunca zaman zaman uçaktaki sağlık personeli tarafından kontrol edildi. Ateşleri ve oksijen seviyelere ölçülen yolcularda olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Saat 07:00’de Wuhan’dan hareket eden uçak, Ankara’daki Etimesgut Askeri Havaalanı’na iniş yaptığı, Milli Savunma Bakanlığı’nın, saat 21:02’deki twitter hesabından paylaştığı mesajla duyuruldu.

Fotoğraf: DHA

Havaalanına inen uçak, pistin uzak noktasına çekildi. Uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcular dahil olmak üzere toplam 62 kişi, 17 ambulansla kendileri için hazırlanan Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilecek. 62 kişi, özel olarak hazırlanan ve başka hasta bulunmayan hastanede 14 gün boyunca tek kişilik odalarda karantinada gözlem altında tutulacak.

Altı kişi Türkiye’ye gelmekten son anda vazgeçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte yolcuları karşılayan Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türkiye’ye gelmekten son anda vazgeçen altı kişinin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Önen, şöyle dedi: “Biz bu vatandaşlarımızı havaalanına 200-300 kilometre uzaklıktaki evlerinden aldık getirdik. Ancak Türkiye’deki sosyal medya organlarında bu vatandaşlarımız kimlik bilgilerinin paylaşıldığını görmüşler ve buna tepki gösterdiler, gelmekten vazgeçtiler. Takdir onların muhakkak. Kişisel bilgilerinin çıkmasıyla alakalı bir durum. Şu ana kadar Türkiye’de bir vakaya rastlanmadı. Çin’den gelen yolcularımızda da bir vaka yok. Her şey yolunda gidiyor.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havaalanında basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Koca, Çin’de yaşayan vatandaşları onların talebi doğrultusunda Türkiye’ye getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bakan Koca, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda yola çıkıldığını vurgulayarak, şöyle dedi: “Aileleriyle birlikte 32 Türk, altı Azerbaycan, üç Gürcistan, bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere toplam 42 kişi getirilmiş oldu. Maske, kıyafetler dahil alınması gereken bütün tedbirler alınarak getirildi. Enfeksiyon hocamız olan İrfan hocamızla da telefonda görüşme yaptım. Kendileri, yolcularımızın hiçbirinde yolda dahil olmak üzere hastalık belirtisinin olmadığını, tüm vatandaşlarımızın ve dost ülke vatandaşlarının sağlıklı olduğunu ifade ettiler. Ayrıca askeri pilot arkadaşımızla da görüştüm. Pilotların da bu süreçte sorun yaşamadıklarını, sağlıklı olduklarını ifade ettiler.”

Koca, her yolcuyu bir odada 14 günlük zaman diliminde takiplerini yapmayı Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda planladıklarını kaydederek, “İlk günden itibaren numuneleri alındı. Her üç günde bir numune tekrarları yapıldı. Bütün hizmetlerin tek kullanımlık malzemelerle yapılması ve bütün atıkların tıbbi atık olarak değerlendirilmesi planlandı. Burada hizmet verecek bütün sağlık personelimiz için de tedbirler alınmış oldu” dedi.

Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü ciddi durum ilan etmeden önce ülke olarak bütün tedbirleri erken dönemde aldıklarını ifade ederek, şöyle devam etti: “Olaya ilk günden itibaren ciddiyetle yaklaştığımızın altını çizmek işitiyorum. Bugüne kadar koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı. En son İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nden numune alınan 6 yaşındaki Çinli vatandaşın da bugün çıkan sonucu negatif oldu. Bu süreci, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bundan sonra da paylaşmaya devam ediyor olacağız. Bu süreçte Bakanlık olarak Bilim Kurulu’nun önerileri ve aldığımız tedbirleri ve bizim duyuru ve önerilerimize kulak asılmasını, onun dışındaki yer yer yanlış olabilecek bilgilendirmelere itibar edilmemesini özellikle ifade etmek istiyorum.”