Wuhan’daki Reuters muhabiri anlattı: Burada testler hızlı, ucuz ve kolay ulaşılabilir

Corona virüsü testi yaptırmak isteyenler bazı ülkelerde zorluk yaşasa da virüsün başlangıç yeri olarak kabul edilen Çin’in Wuhan kentinde testler hızlı, ucuz ve kolay ulaşılabilir.

Fotoğraflar: Reuters

Reuters muhabiri Brenda Goh şehre gittiğinde yaşadıklarını anlattı.

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Şehir merkezine vardığında kendisini yetkililerin karşıladığını belirten muhabir, yurt dışından şehre gelmiş biri olarak test yaptırması gerektiğinin söylendiğini aktardı.

Test alanının, salgın nedeniyle kapatılmış bir otelin girişinde kurulan bir masa olduğunu anlatan Goh, burada koruyucu kıyafet giyen bir sağlık çalışanının işlem yaptığını belirtti.

Buna göre, bazı kişisel bilgileri sorduktan sonra bir çubukla muhabirin boğazından örnek alan sağlık çalışanı, “Sonuçları bir buçuk gün sonra alacaksınız” dedi.

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Testin üç saniyeden az sürdüğünü söyleyen muhabir, 76 günlük tecrit uygulamalarının gevşetilmesinin ardından 11 milyonluk Wuhan’da rasgele ‘corona’ testi yapıldığını kaydetti.

Muhabir, her ne kadar zorunluluk olmasa da şirketlerin işe başlamak isteyenlerden test sonuçlarını göstermesini talep ettiğini ifade etti.

Wuhan’daki bir hastaneden örnek veren muhabir, burada ‘corona’ testi yaptırmak için sadece bir tüpün içine tükürmenin yeterli olduğunu, sonuçların cep telefonundaki bir uygulamaya geldiğini, testin de yaklaşık 37 dolar (250 lira) tuttuğunu belirtti.

Çin şubat sonu itibariyle yapılan test sayısında resmi rakam açıklamayı bırakmıştı. En son 21 Şubat’taki resmi rakamlara göre Wuhan’da 900 binden fazla test yapılmıştı bile.

“Test yapmak iyi bir şey” diyen Zhongnan Hastanesi’nde acil servis çalışanı Zhao Yan, “500 çalışanlık bir işletmeyseniz ve tekrar faaliyete geçmek istiyorsanız herkese test yaptırmanız gerekir” dedi.

Uzmanlar test sonuçlarının tutarlılığını sorgulasa da Çin’de yetkililer test yaptırmayı kolaylaştırıp süreci hızlandırmaya çalışıyor. Çin’de bazı doktorların hastaları taburcu etmek için art arda üç testin negatif çıkmasını şart koşmaya başladığı belirtiliyor. Pekin gibi bazı şehirlerdeyse dışarıdan gelenlerin test sonuçlarını göstermesi bekleniyor.

Reuters muhabiri test sonucunun kendisine yollandığını ve negatif çıktığını da ekledi.