Wuhan’da iki ay süren tecrit sona erdirildi

Corona virüsü salgınının ilk ortaya çıktığı Çin’in Hubey eyaletindeki Wuhan kentinde iki aydır devam eden tecrit uygulamaları sona erdirildi ancak Çin’in kuzeyinde yer alan Suifenhe kenti ikinci bir enfeksiyon dalgasının başlayacağı kaygılarıyla bölge sakinlerinin seyahatlerini kısıtlamaya başladı.

Fotoğraf: Reuters

Çin, ‘corona’nın ülkenin diğer bölgelerine yayılmasını durdurmak için ocak ayı sonlarında 11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan kentinde tecrit uygulamasını devreye almıştı. Resmi rakamlara göre, Wuhan’daki 50 binden fazla kişi virüse yakalandı ve 2 bin 500’den fazla insan hayatını kaybetti. Bu rakam Çin’deki tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 80’ini oluşturuyor.

Reklam

Wuhan’da son 21 gün içinde sadece üç yeni teyit edilmiş vaka ve son iki hafta içinde sadece iki yeni vaka görülmesiyle, kısıtlamalar son günlerde gevşetildi.

Ancak insanlar şehirden ayrılırken bile, kuzeydeki Heilongjiang eyaletinde ülke dışından gelen yeni vakalar, eyaletle kara sınırını paylaşan Rusya’dan gelen virüs bulaşmış yolcular nedeniyle günlük 25’e yükseldi.

Heilongjiang’daki Suifenhe kenti, Wuhan’dakine benzer şekilde vatandaşlarının seyahatlerini sınırladı.

Reklam

Devletin kontrolündeki CCTV’de yer alan haberde bölge sakinlerinin evlerinde kalmaları ve aileden bir kişinin ihtiyaçları almak için her üç günde bir ayrılabilmesi ve aynı gün geri dönmesi gerektiği belirtildi.

Resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Doğu Şandong eyaletindeki Jiaozhou kentinde risk seviyesi düşükten orta seviyeye yükseldi, ancak bunun nedeni belirtilmedi.

Wuhan’dan ayrılmak

Yaklaşık 55 bin kişinin bugün Wuhan’dan trenle ayrılması bekleniyor. Wuhan Tianhe Havalimanı’ndan uçuşların yeniden başlamasıyla 10 binden fazla yolcu da hava yoluyla kentten ayrıldı. Pekin uçuşları ve uluslararası uçuşlar henüz yeniden başlamadı.

Wuhan’da yaşayanların, kesinlikle gerekli olmadıkça mahallelerinden, şehirlerinden ve hatta eyaletten ayrılmamaları isteniyor. Ayrıca Pekin’e gidenler virüs için iki tur testten geçmek zorunda kalacak.

Çin, herhangi bir belirti göstermeyen virüs taşıyıcıları ve yurt dışından gelen virüs bulaşmış yolcular nedeniyle ülke içindeki bulaşmalarda yeniden artma endişeleriyle sıkı tarama protokollerini devam ettiriyor.