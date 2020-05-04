Wuhan’da eğitim yeniden başlıyor: Öncelik lise son sınıflarda

Covid-19 salgının başladığı Çin’in Wuhan kentinde lise son sınıf öğrencileri çarşamba günü okula dönüyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Eğitime geri dönecek öğrenciler ülkenin üniversiyete giriş sınavı olan Gao Kao hazırlıklarına devam edecek. Sınav bir ay ertelenerek temmuz ayına alınmıştı.

Reklam

Bir süredir online eğitim gören öğrencilere yeniden alışma sürecinde psikolojik destek de verilecek.

Lise son sınıf dışındaki öğrencilerin de kademeli olarak eğitime dönmesi planlanıyor ancak onlar için henüz bir takvim açıklanmadı.

Mart ayının son günlerinde kentte ‘normalleşme‘ başlamış, iki ayı aşkın süredir kapalı olan yolların bir ksımı trafiğe açılmış, trenler seferleri başlamıştı.