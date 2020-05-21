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Yaramazlara biraz batar!

Wuhan’da dokuz günde 3 milyonun üzerinde ‘corona’ testi yapıldı

Wuhan’da yeni yerel vakaların çıkmaya başlamasıyla 12 Mayıs’ta tüm şehri kapsayacak şekilde başlayan uygulamada 3 milyon 65 bin 902 test yapıldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Covid-19 salgınının çıkış yeri olarak kabul edilen Wuhan’da 10 Mayıs günü ilk kez yeni bir vaka bildirilmiş, ertesi gün de beş vaka daha bildirilmişti. Hiçbiri yurtdışı kaynaklı olmayan bu vakalar üzerine Wuhan’ın 11 milyonluk nüfusunun tamamına test uygulama kararı alınmıştı.

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76 günlük karantinanın ardından 8 Nisan’da şehirde yaşayanların ilk kez dışarı çıkmasına izin verilmişti. O günden bu yana katı şekilde uygulanan tebdirler kademeli olarak kaldırılmaya devam ediyor.

Son 24 saatte Wuhan’da hiç yeni vaka bildirilmedi.

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