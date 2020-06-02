Wuhan’da 15 günde 10 milyona yakın kişiye test yapıldı: Tek yeni vaka yok!

Covid-19 salgınının çıkış yeri olarak kabul edilen Çin’in Wuhan kentinde 15 günde yaklaşık 10 milyona yakın kişiye ‘corona’ testi yapıldığı, tek bir yeni vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Wuhan’da yeniden yerel vakaların ortaya çıkması üzerine yeni bir dalga endişesiyle bütün nüfusa corona testi yapma kararı alınmıştı.

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Resmi bilgiye göre 14 Mayıs’tan 1 Haziran’a kadar toplam 9 milyon 899 bin 828 kişi test edildi, sadece 300 asemptomatik (belirti göstermeyen) hastaya rastlandı.

Çin asemptomatik hastaları vakadan saymıyor.

Asemptomatik vakaların sayısının genel nüfusa oranla çok düşük olduğunun altı çizilen açıklamada bu 300 kişinin başka insanlara virüs bulaştırmadığı belirtildi.

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76 günlük karantinanın ardından 8 Nisan’da şehirde yaşayanların ilk kez dışarı çıkmasına izin verilmişti. Wuhan’da salgının başından bu yana 50 binin üzerinde vaka kayda geçti.