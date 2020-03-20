Wuhan’a ‘corona’ mücadelesine destek için giden sağlıkçılar ‘kahraman’ gibi uğurlandı

Corona virüsüyle mücadele etmek için Çin’in farklı şehrilerinden salgının merkezi Wuhan’ın da bulunduğu Hubey eyaletine giden yaklaşık 40 bin sağlık çalışanı eve dönmeye başladı.

Gönüllü bir Pikachu maskotunun bir anda otaya çıkıp el sallayarak eve gönderdiği 3 bin 700 sağlık çalışanı kişisel deneyimlerini anlattı. Çoğu günde 10 saatten fazla çalışan sağlıkçıların çoğunun dönüş yolunda bindiği otobüslerde yorgun olduğu, bazılarının uyuduğu görüldü.

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Bir kadın sağlık çalışanı yolda telefonundan iki yaşındaki kızının videolarını izlerken ilk kez bu kadar uzun süre kızından ayrı kaldığını anlattı.

43 gündür Wuhan’da çalışan bir sağlık görevlisi “Wuhan’a çok bağlanmıştım ama eve döndüğüm için heyecanlıyım” dedi.

Polis eşliğinde havaalanına giden sağlık çalışanları yolda bolca hatıra videosu çekti. Wuhan’da günde bin vaka görüldüğü dönemde destek için Ningşia bölgesinden gelen sağlıkçıları havaalanında bir grup karşılayarak teşekkür mahiyetinde uğurlama töreni yaptı.

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Dönüş biletleri bu fedakarlıklarının anısına özel tasarımla basılmıştı. Sağlık çalışanları uçağa binerken “Her biriniz birer kahraman olarak eve dönüyorsunuz” diye özel bir anons yapıldı.

Özellikle genç çalışanlar en çok anne yemeğini özlediğini söyleyerek uçağa bindi.