Wuhan Viroloji Enstitüsü: Virüsün bizden gelmiş olma ihtimali yok

Washington Post’un güvenlik açığı olduğuna dair resmi yazışmaları yayımladığı Wuhan Viroloji Enstitüsü’nün direktörü Yuan Zhiming, “Virüsün bizden gelmiş olma ihtimali yok” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Çin’in CGTN (China Global Television Network) kanalının haberine göre Zhiming, Covid-19’un laboratuvardan çıktığına dair iddiaları ortaya atanların insanların kafasını karıştırma ve Çin’in salgınla mücadele ve bilimsel çalışmalarına müdahale etmeyi amaçladığını belirtti.

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Laboratuvarda hangi virüsler üzerinde çalışıldığının bilindiğinin altını çizen Zhiming, virüsün insan eliyle geliştirildiğine dair makaleler olmakla birlikte kişisel viroloji anlayışına göre virüsün yapay veya sentetik izleri olduğunu ispatlayacak hiçbir delil olmadğını vurguladı.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, 14 Nisan’da yayımladığı haberde, ABD’nin Pekin büyükelçiliğinin, 2018’de dışişleri bakanlığına gönderdiği şifreli yazışmalarda, yarasalardaki beta corona virüsleri üzerine araştırmalar yapan Wuhan Viroloji Enstitüsü’ne, laboratuvardaki güvenlik ve sağlık şartlarından duyulan endişeyi dile getirdiğini ortaya çıkarmıştı.

Haberde, ABD’nin Wuhan Başkonsolosu Jamison Fouss ile Büyükelçilik Danışmanı Rick Switzer’ın 27 Mart 2018’de laboratuvara düzenledikleri ziyaretin ardından, Dışişleri Bakanlığına ‘hassas’ ibareli iki şifreli mesaj gönderdiği, bu mesajlarda, ‘burada incelenen yarasalardan SARS’a benzer bir corona virüsünün laboratuvar çalışanlarına geçip onlardan başkalarına bulaşabileceği‘ uyarısında bulunduğu belirtilmişti.

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ABD Başkanı Donald Trump da Çin’i hedef alarak virüsün insan yapımı olduğu ve Wuhan kentindeki bir laboratuvardan dünyaya yayıldığı yönündeki iddianın araştırıldığını söylemişti.