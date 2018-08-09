WSJ’ye göre Washington gerilimi azaltmak bir yana artırdı: Yeni yaptırım gelebilir

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, Washington’da yapılan son görüşmelerin sorunları çözmek bir yana ABD’nin Türkiye’ye yeni yaptırım uygulamasına neden olabilecek bir süreci başlatabileceğini yazdı.

ABD’nin İzmir’de ev hapsinde bulunan Pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması talebinin karşılık bulmamasının ardından Ankara ile Washington arasındaki gerilim zirveye tırmanmıştı. Sorunları görüşmek üzere dün Washington’a Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında giden dokuz kişilik heyetin dokuz saat süren görüşmelerinden bir sonuç çıkmamıştı.

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Cumhuriyet’in aktardığı Dion Nissenbaum imzalı makaleye göre ABD’li yetkililer Brunson’ın derhal serbest bırakılacağına dair garanti elde edemedi. Gazeteye konuşan ABD’li yetkililer, Washington’daki görüşmelerde heyetlerin Türkiye ekonomisini krize sokan kördüğüme bir çözüm getiremediğini söyledi.

ABD’li yetkililere göre Brunson için anlaşma uygulanmadı

ABD’li yetkililer, Brunson’ın geçen ayki duruşmada serbest kalacağına dair anlaşmaya varıldığını sandıklarını, ancak bunun gerçekleşmemesi üzerine şaşırdıklarını belirtti. Bir hafta süren yoğun müzakerelerin ardından Brunson’ın temmuz sonu ABD’ye geri gönderilmesi yönünde uzlaşıldı. Ancak rahip bunun yerine İzmir’de ev hapsine alındı.

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Habere göre kur krizinin önünü alamayan Ankara’nın Washington’a geniş bir heyet göndermesi, karşı tarafta yine Brunson’ın derhal serbest kalacağı umudunu yükseltti. Önal, ABD Dışişleri ve Hazine bakanlıklarından yetkililerle görüştü. Fakat Brunson’a dair garanti veremedi.

Yetkililere göre bu durum Trump yönetiminin ‘başka Türk siyasilere de yaptırım getirmesiyle’ sonuçlanabilir.

Haberde ABD’li yetkililerin sadece Brunson için değil, Türkiye’de darbe girişimi sonrası tutuklanan NASA çalışanı Serkan Gölge ve üç ABD Dışişleri çalışanı için de müzakere yürüttüğü belirtildi.