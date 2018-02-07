WSJ’ye göre ABD’nin endişesi: Afrin’e gidenler yüzünden DSG dağılabilir

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ABD’de yayın yapan Wall Street Journal gazetesi, yüzlerce militanın Türkiye’ye karşı savaşmak üzere Afrin’e gitmesi nedeniyleYPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri’nden (DSG) dağılmasından endişe edildiğini yazdı.

Gazeteduvar’ın aktardığına göre, Wall Street Journal haberinde “Amerikalı yetkililer yüzlercesinin ayrıldığını söylüyor ve daha fazlasının gitmesinden korkuyorlar” ifadesi yer aldı.

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Haberde şöyle dendi: “Şimdi SDG’nin bazı üyeleri ayrılmaya başlamışken, yetkililer bu grubun dağılmanın eşiğinde olmasından endişe ediyor. Bu kişilerin gidişi Amerikan ordusu açısından, IŞİD’le savaşta desteklediği ve silahlandırdığı savaşçıların, bir müttefik ve NATO üyesi olan Türkiye’ye karşı mücadele etmeye hazırlanması anlamına da geliyor.”

Gazeteye göre, Suriye’nin doğusunda IŞİD’le mücadeleyi terk eden ABD destekli YPG”lilerin sayısı kısmen düşük ama askeri yetkililer sayının artmasından endişe ediyor.

Washington merkezli Savaş Çalışmaları Enstitüsü’nden Suriye uzmanı Jennifer Cafarella konuyu “Türkler DSG’yi, istikrarlaştırma görevini yerine getirmesini ve IŞİD karşıtı operasyonlara odaklanmasını engelleyecek şekilde bir bölgesel savaşa çekiyor” diye yorumladı.