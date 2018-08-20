WSJ’ye göre ABD, Halkbank’a karşılık pastör teklifine noktayı koydu

ABD’da yayınlanan Wall Street Journal gazetesi, Beyaz Saray’ın Türkiye’nin Halkbank’a yönelik olası cezanın iptal edilmesi karşılığında pastör Andrew Craig Brunson’ı serbest bırakma teklifini Beyaz Saray’ın net şekilde reddettiğini yazdı.

İzmir’de ev hapsinde bulunan pastör Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye’ye yönelik çeşitli yaptırımlar uygulamaya koyan ABD’den, Ankara’nın tavrını sürdürmesi durumunda yaptırımların dozunun artacağı yönünde açıklamalar geliyor.

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ABD’liler Brunson’ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye ile yaşanan krizin çözümü konusunda bir ilerleme sağlanamayacağını da sıklıkla dile getiriyor.

Bununla birlikte Türkiye’nin Brunson’ı serbest bırakması karşılığında ABD Hazine Bakanlığı’nın İran’a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili Hakan Atilla davası kapsamında getirilmesi düşünülen cezanın iptal edilmesinde ısrar ettiği yönünde haberler geçen hafta uluslararası basına yansımıştı.

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Albayrak’a göre ceza gelmeyecek

Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 16 Ağustos’ta uluslararası yatırımcılara güvence verdiği konuşmasında “Halkbank’a bir ceza beklemiyoruz. Kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olursa hükümet onların yanında olacak” demişti.

Wall Street Journal gazetesinin Beyaz Saray muhabiri Michael Bender imzasıyla yayınladığı haberde ise Washington’ın Halkbank konusundaki teklifi kesin bir dille reddettiği dile getirildi. Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde ABD tarafının diğer konuları Brunson’ın serbest bırakılmaması durumunda konuşmayacağı bilgisi yer aldı.