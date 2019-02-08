WSJ yazdı: Nisan sonunda Suriye’de ABD askeri kalmayacak

Amerika merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi Suriye’deki ABD askerlerinin geri çekilmesinin nisan sonunda tamamlanacağını yazdı.

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump’ın aralık ortasında açıkladığı Suriye’den asker çekme kararının uygulamaya geçme takvimiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

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WSJ’de, ABD’li üst düzey yetkililere dayandırılan haberde ABD ordusunun Suriye’den çekilme sürecini hız kesmeden işlettiği belirtiliyor.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre haberde şöyle deniyor: “Eğer Trump Suriye planlarında radikal bir değişikliğe gitmezse, ülkedeki ABD askerlerinin önemli bölümünün Mart ortalarında geri çekilmiş olması planlanıyor. Nisan sonuna kadar ise tüm askerilerin Suriye’den çıkarılmaları hedefleniyor.”

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Anlaşma olmazsa üç ihtimal

Trump’ın çekilme açıklamasından sonra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton “Kürtleri koruma ile ilgili anlaşma yapılmadan çekilme olmaz”demişti. Ankara’dan da bu sözlere tepki gelmişti.

Gazeteye konuşan ABD’li bir yetkili ‘Kürtler‘ tartışmasıyla ilgili şunları söylüyor: “Bir noktada bazı kararların alınması zorunluluk haline gelecek. Ya [Türkiye ile] görüşmelerde bir uzlaşmaya varacağız, ya da Beyaz Saray orduya geri çekilme sürecini yavaşlatma talimatı verecek. Ya da siyasi bir uzlaşı olmaksızın çekilme sürecini işletmeye devam edeceğiz.”

Bununla birlikte haberde ‘Kürt silahlı güçlerinin Türkiye’nin olası bir kara harekâtına karşı korunması’ adına herhangi bir atılmadığı da belirtiliyor.