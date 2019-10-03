WSJ: Türkiye Suriye’nin kuzeydoğusuna girerse ABD çekilebilir

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna ‘güvenli bölge’ kurmak için tek başına girişeceği olası bir harekatta, ABD askerlerinin bölgeden çekilmek zorunda kalacaklarını öne sürdü. WSJ, Türkiye’nin söz konusu harekata ABD’ye önceden haber vermeden girişmesinden de endişe edildiğini yazdı.

WSJ’nin haberine göre, ABD’li yetkililer, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna asker göndermeye hazırlandığına yönelik işaretler gördüklerini ve bunun da bölgede bulunan Amerikan askerlerini tehlikeye atabilecek bir adım olduğunu söyledi.

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Gazete, ABD’li yetkilinin, “Kusursuz bir fırtına. Gerçekten çirkin. Çıkmak dışında başka bir seçenek kalmayabilir” ifadelerini aktardı.

Haberde, Türkiye’nin az sayıda askerle kapsamı dar bir operasyon yapması halinde Demokratik Suriye Güçleri’nden (DSG) daha cılız bir tepki gelebileceğini de yazdı. Ancak söz konusu ABD’li yetkililer Türkiye’nin ağır silahlar ve çok sayıda askerle kapsamlı bir harekat yapması halinde ABD’nin NATO müttefiki ile çatışmadan kaçınmak amacıyla, Suriye’deki 1000’den fazla askerini çekmekten başka seçeneği kalmayabileceğine işaret etti.

Gazete, ABD’li yetkililerin, Türkiye’nin olası harekatı kendilerine yeterince önceden haber vermemesi ihtimalinden de endişeli olduğunu yazdı. Bir başka ABD’li yetkili ise operasyon uyarısının Türkiye’nin harekete geçmesinden 48 saatten daha az bir süre kala gelebileceğini belirtti.

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Pentagon: ‘Güvenli bölge’ için DSG tahkimatları kaldırıldı, ilerleme var

ABD Genelkurmay Başkanı Sözcüsü Albay Patrick Ryder Pentagon’daki basın brifinginde Türkiye’yle ‘güvenli bölge’ kurulması ve Türkiye’den gelen tepkilerle ilgili soruları yanıtladı. Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Ryder’ın brifinginde şu konular öne çıktı: