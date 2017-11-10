WSJ: Türkiye, Gülen’in kaçırılması için Trump’ın eski danışmanı Flynn’e 15 milyon dolar teklif etmiş

Türkiye hükümetinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Michael Flynn ve oğluna Fethullah Gülen’in kaçırılması karşılığında 15 milyon dolar teklif ettiği öne sürüldü.

Reuters’ın ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’dan (WSJ) aktardığı habere göre iddia ABD Adalet Bakanlığı Özel Danışmanı Robert Mueller’in ABD başkanlık seçimlerine Rusya’nın olası müdahalesi hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında ortaya çıktı.

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Yorum yapılmadı

Habere göre FBI ajanları, geçen yılın aralık ayında New York’ta ’21’ adlı bir kulüpte, Flynn’in ekibi ile Türkiye hükümetini temsil eden kişiler arasında Gülen konusunun görüşüldüğü bir toplantıyla ilgili olarak en az dört kişinin ifadesini aldı.

FBI’ın görüştüğü kişilerden biri, bu toplantıda Gülen’in kaçırılıp özel bir uçakla Türkiye’de, şu anda PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kalmakta olduğu İmralı adasındaki özel cezaevine nakledilmesi teklifinin ele alındığını söyledi.

Gazete haberini adları açıklanmayan, ‘soruşturmaya yakın kaynaklar’a dayandırdı.

Eski FBI direktörü Mueller’in sözcüsü ve Flynn ailesinin avukatları, haberle ilgili görüş belirtmedi.

‘Flynn etkisini kullanmaya hazır’

WSJ’nin haberine göre söz konusu teklifle ilgili iddiayı dile getiren kişiler, aralık ayındaki toplantıda bulunmadıklarını ve teklifle ilgili olarak Flynn ya da yardımcılarından doğrudan bilgi edinmediklerini söyledi.

Gazete, toplantıyla ve FBI soruşturmasıyla ilgili bilgi veren kişilere dayanarak soruşturmarda bu teklifle ilgili incelemenin hangi safhada olduğunun ve herhangi bir ödemenin gerçekleşip gerçekleşmediğinin bilinmediğini de yazdı.

Söz konusu görüşmelerle ilgili bilgi sahibi kişilerden biri, Flynn’in ayrıca Pennsylvania’da yaşayan Gülen’in Türkiye’ye yasal yollardan iadesi konusunda da Beyaz Saray üzerinde etkisini kullanmaya hazır olduğunu öne sürdü.

Flynn’in önemi

Kısa süreliğine Trump’ın ulusal güvenlik danışmanlığını yürüten Flynn, Gülen’i itibarsızlaştırmak için Türk işadamı Ekim Alptekin’le 600 bin dolar değerinde sözleşme yapmasıyla da biliniyor.

ABD’de yabancı bir ülke adına lobi veya danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak suç değil. Ancak Flynn bu sözleşmeyi açıklamak için mart ayına kadar beklediği için inceleme altında.

Türkiye’nin Washington büyükelçiliği daha önce, Türkiye yetkililerinin Flynn ile görüştüklerini doğrulamış ancak toplantının içeriği hakkında yorum yapmayı reddetmişti.

WSJ’ye konuşan bir Beyaz Saray sözcüsü ise, “Böyle bir toplantının gerçekleştiği konusunda bir kanıtımız yok. Eğer yapıldıysa da başkanlık devriyle ilgisi yoktur” dedi.