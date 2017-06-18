WSJ: Erdoğan, Katar krizinde sonraki hedefin kendisi olduğunu düşünüyor

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Katar krizini kişisel olarak gördüğünü ve bir sonraki hedefin kendisi olduğunu düşündüğünü yazdı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesi, IŞİD, El Kaide ve Müslüman Kardeşler’e destek olduğu gerekçesiyle Katar’la ilişkilerini kesip ulaşım ambargosu koymuş, kervana bazı Afrika ülkeleri de katılmıştı.
Washington Hattı’nın aktardığına göre Ankara’nın dış politikada ‘kontrolü kaybettiğini’ belirten gazetenin analiz haberinde, Katar’a verdiği destek nedeniyle Türkiye’nin uzun vadede ciddi sorunlar ile uğraşmak zorunda kalacağı ifade edildi.
Erdoğan’ın Katar’a yönelik diplomatik abluka karşısında Katar’ın yanında yer almasının Ortadoğu’da ‘sürpriz’ olarak karşılandığını kaydeden WSJ, Ankara’daki yetkililerin, Katar’a yönelik ablukaya izin verildiği takdirde uluslararası baskının yeni hedefinin Erdoğan olacağından endişe ettiğini yazdı.
Konuyla ilgili Aslı Aydıntaşbaş’ın görüşlerine yer veren gazete, “Katar her ne ile suçlanıyorsa, Türkiye de aynıları ile suçlanacak ve Erdoğan bunun çok iyi farkında. Türkiye yönetimi, Katar hedef gibi görünse de asıl hedefin Türkiye olduğu kanaatine sahip. Bu nedenle tepki beklenen şiddetin üzerinde” ifadelerini kullandı.
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