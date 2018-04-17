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Yaramazlara biraz batar!

WSJ başyazısından: Türkiye, Brunson’ı ABD ile gerilimde rehin olarak tutuyor

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ABD’nin köklü gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), bugünkü başyazısında, tutuklu yargılanan rahip Andrew Craig Brunson’ın dün görülen davasına yer verdi. Gazete, Türkiye’nin Brunson’ı ABD ile gerilimde ‘rehin’ olarak tuttuğunu yazdı.

Fotoğraflar: DHA

ABD’nin iadesini istediği tutuklu Amerikan vatandaşı rahip Brunson dün ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme, Brunson’un tutukluluğunun devamına karar vermişti.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre Brunson davasını ‘Türkiye’deki çok daha büyük bir sorunun parçası’ olarak niteleyen WSJ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen’in ABD’den iadesini ‘takıntı’ haline getirdiğini, ancak Ankara’nın bunun için yeterli kanıt gösteremediğini belirtti.

WSJ başyazısında şöyle dendi: “Türkiye aslında Brunson’ı rehin olarak tutuyor. Erdoğan geçen yıl Pensilvanya’da yaşayan Gülen karşılığında Brunson’ın takasını önerdiğinde, oyunun adını koymuştu. Erdoğan ABD’nin Gülen’i adaletin elinden kurtardığını iddia ediyor. Ancak Türkler Gülen’in iadesini meşru kılacak güvenilir kanıtları sunmadı. Gülen’in Türkiye’de adil yargılanması da asla mümkün olmayacak. Belki de Trump yönetiminin alması gereken ders, Erdoğan karşısında daha az ödül daha çok ceza yöntemini kullanıp Türkiye’nin bir NATO müttefiki gibi davranmasını sağlamak.”

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