WSJ: Apple ‘corona’ nedeniyle amiral gemisi iPhone’ların üretimini erteledi

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın corona virüsü salgını nedeniyle amiral gemisi iPhone’ların üretimini ertelediğini yazdı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Haberde kararın salgın nedeniyle düşen talep ve Asya’daki üretimin azalması nedeniyle alındığı ifade edildi.

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Habere göre Apple yıl sonuna doğru dört yeni iPhone modelini piyasaya sürmeyi planlıyordu.

Yeni modellerin daha düşük tepki zamanı ve daha hızlı internetli 5G alt yapısıyla geleceği söylenmişti.

Geleneksel olarak yeni iPhone modellerini eylül ayında tanıtan şirket, bu ayın başında daha ufak boyuttaki bir modelini 399 dolardan piyasaya sürmüştü.

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Apple, Reuters’in sorularına henüz yanıt vermedi.