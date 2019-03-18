WSJ ‘ABD Suriye’de 1000 asker bırakacak’ dedi, Dunford yalanladı

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, ABD’nin Suriye’de 1000 asker bırakacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump’ın aralık ayının ortasında ABD askerlerinin Suriye’den çekileceğini açıklamıştı ancak çekilmenin nasıl olacağı ve takvimi ile ilgili belirsizlik halen sürüyor. Beyaz Saray çekilme sonrası 200 askerin Suriye’de kalacağını açıklamış, bu sayı daha sonra 400’e çıkarılmıştı.

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Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde kalacak asker sayısının 1000 olacağını yazdı.

Haberde ayrıca, ABD yönetiminin, Türkiye ile Suriye’nin kuzeyinde kurulması düşünülen ‘güvenli bölge’ konusunda anlaşamadığı da vurgulandı.

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, haberin çıkmasından kısa süre sonra yaptığı açıklamada WSJ’nin haberinin ‘kesinlikle doğru olmadığını‘ dile getirirken “Şubat ayında deklare edilen planlar üzerinde hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Başkanın ABD güçlerinin belirli bir seviyeye azaltılması yönündeki talimatını uygulamaya devam ediyoruz” dedi.

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Türkiye’nin Suriye sınırındaki güvenlik kaygılarının giderilmesi için Türk genelkurmayı ile planlama yapmayı sürdürdüklerini de dile getiren Dunford, “Bugüne kadarki planlamalar verimli oldu. Şu anda, önümüzdeki günlerde daha da geliştirilecek bir başlangıç konseptine sahibiz” diye konuştu.