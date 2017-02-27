Wall Street Journal: 15 Temmuz’dan sonra ABD’de ev alan Türklerin sayısı arttı

ABD’nin köklü gazetelerinden Wall Street Journal, darbe girişiminin ardından ABD’de ev almaya başlayan Türkiye vatandaşlarının sayısında ciddi bir artış gözlendiğini yazdı.

Amerika’nın Sesi’nin aktardığına göre Florida ve Miami, Türkiyelilerin en çok ev satın aldığı yer olurken, New York, New Jersey ve Connecticut’ın da bu eyaletler arasında bulunduğu belirtildi.

Türkiye vatandaşlarının ABD’deki evleri ikinci konut, üçüncü konut, yatırım veya tatil amaçlı satın aldığı belirtilen haberde, bundaki en büyük etkenin darbe girişimi, bombalı saldırılar ve siyasal gerginlik olduğu belirtildi.

‘Miami’nin Son Sakinleri: Ev Satın Alan Zengin Türkler’ başlıklı haberde Miami’de inşası süren lüks rezidansların yüzde 5’ini Türkiye vatandaşlarının satın aldığı belirtilirken, liranın dolar karşısında hızla değer kaybetmesi de söz konusu evlere yönelik ilgiyi artırdığı tespitine yer verildi.

Emlak danışmanı Edgardo Defortuna, iki yıl önce Türkiye’den neredeyse hiç ev talebi almadıklarını, ancak başvuruların geçen yıla oranla yüzde 58 arttığını söyledi.

‘Şaşıracağınız insanlar ev alıyor’

Florida Türk-Amerikan İş Kadınları Derneği Başkanı Sevi Sarı da Türkiye vatandaşlarının Türkiye’de gecekondu fiyatına burada yüzme havuzlu ev aldığını belirtti.

Sarı şunları söyledi: “Türkler için nedense Florida çok ilginç bir yer, bu yıllardır böyle. Ama son altı ayda gerçekten bir patlama oldu. Türkiye’deki karışıklıklar, belirsizlikler insanları tedirgin ediyordu ama son altı ayda gerçekten bir patlama oldu. Öyle isimler görüyorum ve duyuyorum ki onların ülkemizden böyle endişeyle buralarda kendilerini sağlama almaya çalışmaları beni bazen ülkem adına da ürkütüyor. Bunlar sıradan insanlar değil. Şaşıracağınız isimler görüyorum burada.”