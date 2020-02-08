Wrinkles of the City – JR

Gerçek ismini gizli tutan Fransız fotoğrafçı ve sokak sanatçısı JR’ın, ‘şehrin kırışıklıkları’ anlamına gelen ‘Wrinkles of the City’ projesi kapsamında, 2015 yılında İstanbul’da şehrin duvarlarına yaptığı çalışmalardan biri.

JR, 2008 yılında başlattığı proje kapsamında, Şanghay, Los Angeles, Berlin, Havana, Cartagena gibi şehirlerde, halktan yaşlı simaları kamusal alanlara ‘taşıyor’. İstanbul’da ise Balat, Haliç, Eminönü ve Beyoğlu semtlerini ‘mekan’ olarak seçti.

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Proje için büyük badireler atlatan şehirleri tercih eden JR, halkın yaşadığı zor değişim süreçlerini, savaşları ve acıları anlatmak için yaşlı bireylerin yüzlerindeki kırışıklıkları devleştiriyor. Aynı zamanda, fotoğrafını çektiği yaşlı bireylerin hikayelerini dinliyor ve özellikle 70 yaşını geçen kişileri seçiyor; çünkü, bu yaşa kadar anlatacak çok fazla hikayenin biriktiğine inanıyor.