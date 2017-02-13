‘World Press’ ödülleri: ‘Yılın fotoğrafı’ Karlov suikastını çeken AP muhabiri Özbilici’nin

Dünyanın haber fotoğrafçılığı alanında en prestijli ödülü olarak kabul edilen ‘World Press’ fotoğraf ödülleri belirlendi.

Yılın fotoğrafı ödülü, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u suikastla öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ı görüntüleyen Associated Press (AP) muhabiri Burhan Özbilici’nin oldu.

Özbilici saldırı anını şöyle anlatmıştı: “Sonra birbirini izleyen silah sesleri geldi ve panik oluştu. Büyükelçinin bedeni yere düştü, benden birkaç adım öteye. Üzerinde hiç kan göremedim. Sırtından vurulmuş olabileceğini düşündüm. Ne gerçekleştiğini anlamam birkaç saniyemi aldı. Bir adam önümde ölmüştü, bir hayat gözlerimin önünde yitip gitmişti.”

125 ülkeden 5 bin 34 fotoğrafçı tarafından çekilen 80 bin 408 fotoğraf arasından birincilik ödülü alan Özbilici’nin fotoğrafı, ödül tarihinde bir suikast fotoğrafına verilen üçüncü fotoğraf olma özelliğini taşıyor.

BBC’nin aktardığına göre, Özbilici ödül töreninde yaptığı konuşmada, tüm meslektaşlarının kendisi için dua ediyor gibi hissettiğini söyledi ve ekledi: “Genç gazeteciler için de bu cesaret olacaktır, çünkü bağımsız habercilik bugünlerde tehlikede.”

‘World Press’ ödülleri spordan sanata, bilimden spor haberlerine kadar birçok farklı kategoride dağıtılıyor.

Reuters ödüle layık görülen fotoğrafları paylaştı…