Woody Allen’dan her sene bir film: Bu yıl ‘Wonder Wheel’

Ünlü yönetmen Woody Allen’ın yeni filmi ‘Wonder Wheel’ olacağı açıklandı.

Geçen yıl 69’uncu Cannes Film Festivali’nin açılışında gösterilen ‘Cafe Society’ filmiyle gündeme gelen Allen’ın yeni filminin konusu henüz belli değil.

Ancak filmin 1950’lerin New York’unda geçtiği ve kült haline gelmiş ‘Annie Hall’ filminden esintiler taşıdığı belirtildi.

Filmde Kate Winslet, Justin Timberlake, Juno Temple ve James Belushi’nin oynayacağı kaydedildi.

‘Wonder Wheel’in ne zaman vizyona gireceği hakkında da henüz bir bilgi bulunmuyor. Filme dair şimdiye kadar sadece bir görsel paylaşıldı.