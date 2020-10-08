Wonder Woman’ın yönetmeni Patty Jenkins: Sinemaya gitme alışkanlığı yok olma tehdidiyle karşı karşıya

Yeni süperkahraman filmi üç kez ertelenen ABD’li yönetmen Patty Jenkins, sinemaya gitme alışkanlığının yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Fotoğraf: imdb

Dünyanın dört bir yanında, salgın nedeniye sebebiyle kapalı olan sinemalar mali zorluklarla mücadele ediyor.

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Jenkins de sinemalara mali yardım sağlaması için ABD hükümetine başvuran düzinelerce Hollywood yönetmeni arasında yer alıyor.

ABD’de Ulusal Sinema Salonu Sahipleri Derneği, küçük ve orta ölçekli sinema şirketlerinin yüzde 69’unun iflas başvurusunda bulunmak veya kalıcı olarak kapanmak durumunda kalabileceğini açıkladı.

Reuters’e konuşan Jenkins, “Eğer bunu bitirirsek, geri döndürülebilir bir süreç olmayacak. Sinema salonlarına gitmeyi sonsuza kadar kaybedebiliriz’’ dedi.

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Jenkins, sinema salonlarının kapanmasının, Hollywood stüdyolarının filmler için sinemalara yatırım yapmayı bırakıp bunun yerine çevrimiçi platformlara yönelmesine neden olacağını da söyledi.

Walt Disney’in Mulan filmi de dahil olmak üzere bu yılın belli başlı Hollywood filmleri sinemaları atlayarak doğrudan çevrimiçi platformlara geçti. Jenkins, Wonder Woman devam filminin doğrudan çevrimiçi platforma geçme gibi bir seçeneği olmadığını söyledi.

Geçen hafta James Bond serisinin 25’inci filmi ‘No Time To Die’ın prömiyerinin 2021 Nisan’ına ertelendiği duyurulmuştu.

Warner Bros ise, bilimkurgu uyarlaması ‘Dune’un çıkış tarihini Ekim 2021’e ve ‘The Batman’i Mart 2022’ye ertelemişti.