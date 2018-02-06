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Yaramazlara biraz batar!

‘Wolfteam’ tartışması can aldı: Bir liseli mahalle arkadaşını boğazını kesip öldürdü

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İstanbul’da bir çocuk, ‘Wolfteam’ adlı oyun nedeniyle tartıştığı diğer bir çocuğu boğazını keserek öldürdü.

Habertürk’ten Müslim Sarıyar’ın haberine göre Esenyurt İstiklal mahallesindeki ikisi de lise öğrencisi olan 16 yaşındaki R.A ve Yunus Emre Şahin, internet kafede ‘Wolfteam’ adlı oyunu oynadı.

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Ancak ikili online oyunda yapılan bazı hatalar nedeniyle tartıştı. Sözlü kavga sosyal medyada küfürleşmeye vardı. İki çocuk önceki akşam buluştu.

Tanıkların anlatımına göre Şahin arkadaşına yumruk attı, R.A. da yanında getirdiği bıçağı Şahin’in boğazıyla koluna sapladı. Şahin hastanede hayatını kaybetti.

R.A. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Çocuk Büro Amirliği’nin ortak çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Oyunda ne var?

Wolfteam adlı oyun, son teknolojiyi kullanan insanlarla kurt adamları karşı karşıya getiriyor. Bir kere dönüşüm yaşadıktan sonra çeşitli yakın dövüş taktikleriyle insanüstü performans gösteriliyor. İnsanlar ise inanılmaz bir silah gücüne sahip. Şiddet dozu hayli yüksek hikâye dünyanın çeşitli bölgelerinde geçiyor.

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