Wisconsin’de polisin bir siyahı vurmasıyla başlayan gösteriler üçüncü gününde

ABD’de bir siyahın polis tarafından sırtından vurulmasıyla Wisconsin’in Kenosha bölgesinde başlayan protestolarda üçüncü güne girildi.

Fotoğraf: Reuters

Vurulan kişinin ailesinin şahsın felç geçirdiğini ve ‘hayati riskinin devam ettiğini‘ açıklamasının ardından protestocular güvenlik güçleri ile çatıştı.

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Kenosha şehir merkezinde toplanan 400 civarı gösterici gün batımından doğumuna kadar uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal ederken, zırhlı polis birlikleri göstericilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile müdahale etti.

Kenosha Şerif Departmanı’nın da en azından dört zırhlı araç ile göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Göstericiler ise su şişesi, tuğla, havai fişek ve diğer objeler ile polise yanıt verdi.