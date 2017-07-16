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Wimbledon’ın şampiyonu sekizinci kez Federer

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Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon’ın erkekler finalinde Hırvat tenisçi Marin Cilic’i 3-0 mağlup eden Roger Federer şampiyon oldu.

Fotoğraf: Reuters

İlk seti 6-3, ikinci seti 6-1, final setini de 6-4 kazanan İsviçreli raket, turnuvadaki sekizinci şampiyonluğuna set kaybetmeden ulaştı.

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Wimbledon’da 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 ve 2012 yıllarında kupaya uzanan ‘Ekselansları’ lakaplı 35 yaşındaki tenisçi, toplamda 19’uncu grand slam şampiyonluğunu kazandı.

 

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