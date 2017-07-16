Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon’ın erkekler finalinde Hırvat tenisçi Marin Cilic’i 3-0 mağlup eden Roger Federer şampiyon oldu.
İlk seti 6-3, ikinci seti 6-1, final setini de 6-4 kazanan İsviçreli raket, turnuvadaki sekizinci şampiyonluğuna set kaybetmeden ulaştı.
Wimbledon’da 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 ve 2012 yıllarında kupaya uzanan ‘Ekselansları’ lakaplı 35 yaşındaki tenisçi, toplamda 19’uncu grand slam şampiyonluğunu kazandı.
Değişmeyen tek bir şey var… #Wimbledon pic.twitter.com/2MMrWZlM2s
— Eurosport TR (@Eurosport_TR) 16 Temmuz 2017