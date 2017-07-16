HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, partisiyle CHP arasında olası bir ittifak için ‘Yenikapı’yla hesaplaşmayı’ şart koştu: “Eğer bir gün bir ittifak olacaksa, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yenikapı’ya çıkarak Erdoğan rejimini kutsamalarının bir hata olduğunu itiraf etmesi gerekir.”