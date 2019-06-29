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Yaramazlara biraz batar!

Wimbledon Açık Tenis Turnuvası’nın vazgeçilmezi olan kremalı çileğe ‘vegan’ tarifesi

Teniste dört büyük tenis turnuvasından (grand slam) biri olan Wimbledon Açık Tenis Turnuvası’nda bu yıl bir ilk yaşanacak. 1877’den beri düzenlenen turnuvanın geleneği ‘kremalı çileğin’ veganlara özel versiyonu da olacak.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Britanya’nın başkenti Londra’da, çim zeminde oynanan maçları izlemeye gelen sporseverlerin vazgeçilmezi olan kremalı çilek, turnuvanın 142 yıllık tarihinde ilk kez soyayla yapılan kremayla servis edilecek. Böylece, kraliyet ailesi mensuplarından iş insanlarına, sanatçılardan sporculara çok sayıda ünlünün ilgi gösterdiği turnuvanın ‘efsane yiyeceğini’ hiçbir hayvani ürünü tüketmeyen veganlar da yiyebilecek.

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1-14 Temmuz’da düzenlenecek turnuvanın yiyecek-içecek sorumlusu Anthony Davies, “Veganların sayısı her geçen yıl artıyor. Biz de toplumun daha geniş kesimine hizmet verebilmek için bu kararı aldık. Onların taleplerini de karşılamak istedik” dedi.

Wimbledon’da, sıcak havada serinlettiği düşünülen çoğunlukla çoğunluğun şampanya eşliğinde tükettiği çilekler 30 yıldır Kent’teki bir çiftlikten alınıyor.

Geçen yılki turnuvada 34 bin kilogram çilek, 10 bin litre krema tüketilmişti.

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