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Hollandalı aşırı sağcı liderden Türk bakanlara: Uzak durun

 

İslam karşıtı söylemlerinin yanısıra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sert ifadeleriyle de bilinen Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, Türkiye’nin Lahey büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

Fotoğraflar: Reuters

Gösteri, Türkiye ile Almanya arasında, AKP’li siyasetçilerin düzenlemek istediği referandum kampanyası toplantılarına izin verilmemesinin ardından geldi.

Wilders, Türk bakanların ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi halinde hiçbirinin referandum kampanyası öncesinde Hollanda’ya gelemeyeceğini savunmuştu.

‘Çavuşoğlu’nun konuşması niye engellenmedi, anlamadım’

Büyükelçilik önünde Türkçe ve Flamanca ‘Uzak durun, bu bizim ülkemiz’ yazılı pankart açan Wilders, anayasa değişikliğiyle birlikte Erdoğan’a daha fazla güç verileceğini belirterek, “Türk bakanların Hollanda’ya gelip bizim ülkemizde böyle bir rejim için lobi yapmasına izin veremeyiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hollanda’daki konuşmanın neden engellenmediğini hala anlayamadığını kaydeden Wilders, hükümetin etkisiz kalmakla eleştirdi.

‘Türk bakanlara geçici yasak getirelim’

Wilders, Türk bakanların referanduma kadar geçici süreyle ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi talebini tekrarladı.

Aşırı sağcı lider, çifte vatandaşlığı bulunanların Hollanda’da seçimlere katılma hakkına sahip olmaması gerektiğini de söyledi: “Bana göre, Hollanda’da çifte vatandaşlığı olan kişilerin ülkemizde seçimlere katılma hakkına zaten sahip olmaması gerekir.”

Toplantı iptallerinden ‘Nazi’ gerginliğine

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya’da ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı esas alan anayasa değişikliği referandumu için Almanya’nın çeşitli şehirlerinde yapmak istediği referandum toplantılarına izin verilmemişti.

Hükümet yetkilileri Almanya’yı sert sözlerle eleştirirken, en sert tepkiyi ise Erdoğan, Almanya’ya ‘Nazi’ benzetmesi yaparak vermişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”

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Hollandalı aşırı sağcı liderden Türk bakanlara: Uzak durun

İslam karşıtı söylemlerinin yanısıra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da yönelik kullandığı ifadelerle gündeme gelen Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Türkiye karşıtı gösteri düzenledi.

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