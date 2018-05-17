Wilders duyurdu: Hollanda’da ‘Muhammed peygamber karikatür yarışması’

Hollanda’da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ‘Muhammed peygamber karikatür yarışması’ düzenleyeceğini açıkladı.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, aşırı sağcı lider, yarışmanın ifade özgürlüğüne yönelik baskılara bir tepki olarak düzenlendiğini söyledi.

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Yarışmada birinci olan karikatüre 5 bin avro, ikinciye ise 2 bin 500 avro ödül verilecek.

PVV lideri, Muhammed peygamberi konu alan karikatür yarışmasını güvenlik gerekçesiyle parlamento binasında düzenlemek istiyor. Hollanda’da mecliste temsil edilen her parti, yılda bir kez mecliste resmi bir etkinlik düzenleyebiliyor. Aşırı sağcı parti, bu hakkını karikatür yarışması için kullanmak istiyor.

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Yarışmanın kışkırtma amacıyla değil, düşünce özgürlüğünün altını çizmek amacıyla düzenlendiğini söyleyen Wilders, parlamentoda izin verilmemesi halinde, yarışmanın başka bir yerde yapılacağını vurguladı.

Wilders, yarışmanın herkese açık olduğunu ve Hristiyanların en önemli dini bayramı olan Noel’den önce sonuçlanacağını açıkladı.

Karikatür ‘hassasiyeti’

Yaklaşık üç sene önce ABD’nin Texas eyaletinde Muhammed peygamberin karikatürlerinin de sergilendiği bir binaya ateş açan iki kişi, güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.

Muhammed peygamber karikatürleri yayınlayan Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo’nun Paris’teki ofisi 7 Ocak’ta iki silahlı saldırganın hedefi olmuş, 12 kişinin öldürüldüğü saldırıyı Arap Yarımadası el Kaidesi üstlenmişti.

Daha sonra da Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da, çizdiği Muhammed peygamber karikatürleri nedeniyle 2007 yılından bu yana polis koruması altında yaşayan karikatürist Lars Vilks’in katıldığı bir ifade özgürlüğü toplantısına silahlı saldırı düzenlenmişti.