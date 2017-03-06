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Wilders de başkanlığa karşı: İslamofaşist Türk diktatörü Erdoğan’ı güçlendirir

 

İslam karşıtlığıyla bilinen Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, Türk bakanların ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumuna kadar ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesini isteyerek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘İslamofaşist Türk diktatörü’ diye niteledi.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Türk bakanların ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi halinde hiçbirinin referandum kampanyası öncesinde Hollanda’ya gelemeyeceğini savunan Wilders, böylece Türkiye’ye ‘net ve güçlü bir mesaj’ verilmiş olacağını söyledi.

Wilders, anayasa değişikliğine ilişkin de “Parlamentoyu ortadan kaldırarak İslamofaşist Türk diktatörü Erdoğan’ı güçlendirecek gelişme” dedi.

Almanya ve Hollanda’dan peş peşe iptaller

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği referandum toplantısı, yoğun talep ihtimali ve salon ile park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin ilk olarak Köln yakınlarındaki Porz semtindeki referandum etkinliğine izin verilmemiş, ardından yine Köln yakınlarındaki Frechen kentinde 5 Mart Pazar günü düzenleyeceği toplantı, Golden Palast isimli salonun sahibi ile işletmecisi arasındaki sözleşmenin siyasi etkinliklere izin vermediği gerekçesiyle iptal edilmişti.

Zeybekci’nin konuşması için bugüne Köln kent merkezindeki Senats Saal isimli salon ayarlanmıştı.

Hollanda hükümeti de Rotterdam’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılması beklenen referandum mitingine izin vermeyeceğini duyurmuştu.

Son olarak Avusturya referandum mitinglerinin Avrupa genelinde yasaklanması gerektiğini savunmuştu.

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