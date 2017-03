Wilbekin’in dokuzda sekiz üçlük isabeti yetmedi: CSKA’ya 95-85 yenilen Daçka play-off şansını zora soktu

Euroleague’in 27’nci haftasında Moskova’da CSKA’ya 95-85 yenilen Darüşşafaka Doğuş, play-off şansını zora soktu.

Maça Wilbekin, Wanamaker, Clybrun, Harangody ve Zizic ilk beşiyle başlayan Daçka, ilk periyotu 24-19, devreyi de 47-35 geride tamamladı.

Üçüncü çeyreğin sonunda Wilbekin’in üçlüğüyle farkı altı sayıya kadar indiren Darüşşafaka, final periyotunda Teodosic liderliğinde üst üste sayılar bulan CSKA Moskova’yı durduramadı.

Son dakikalarda Wilbekin’in müthiş üçlük yüzdesiyle skora tutunmaya çalışsa da farkı kapatamayan Daçka, sahadan 10 sayı farkla 95-85 mağlup ayrıldı.

Bu sezon Euroleague’de 27’nci maçında 14’üncü yenilgisini alan Daçka’da Scottie Wilbekin CSKA karşısında bu sezonki en iyi üçlük performansını sergiledi. Maçı dokuzda sekiz üçlük isabetiyle tamamlayan Wilbekin Darüşşafaka Doğuş’un takım rekorunu kırdı. Bu maçta attığı 26 sayı aynı zamanda Wilbekin’in de kariyer rekoru oldu.

Daçka maç boyunca sadece 12 asist yaparken CSKA 40 dakikayı 28 asistle tamamladı. CSKA’da 20 sayı ve 10 asistlik bir performans gösteren Milos Teodosic, maçın en iyi oyuncusu seçildi.

