Wikipedia’nın fotoğraf yarışması ilk defa Türkiye’de

Türkiye’de ilk defa düzenlenen ‘Wiki Loves Earth’ yarışmasında, doğal miras alanlarının fotoğrafları yarışıyor. Son katılım tarihi 30 Haziran.

2015 yılının kazanan fotoğrafı, Kaçura Gölü, Pakistan (Fotoğraf: Wikilovesearth.org)

Çeşitli ülkelerde 2013’ten beri düzenlenen yarışma, ‘Viki Yeryüzünü Seviyor’ adıyla, Wikipedia’nın çatı kuruluşu Wikimedia Vakfı’nın Türkiye’deki gönüllülerinin kurduğu Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu tarafından organize ediliyor.

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Yarışmanın amacı doğal miras alanlarının fotoğraflarının çekilmesini teşvik etmek, paylaşılan fotoğrafları yalnızca Wikipedia’da değil, her yerde herkes tarafından serbestçe yeniden kullanılabilecek bir şekilde lisanslamak ve katılımcı ülkelerin doğal miras alanlarına dikkat çekmek.

Milli parklar, sulak alanlar, yaban hayatı koruma sahalarında çekilen manzara, bitki, bitki örtüsü, hayvan ve benzeri temalarda fotoğrafların dahil olduğu doğal miras alanlarının fotoğraflarını çekip, yarışma sitesi üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

Birinciye 300 dolar, ikinciye 200 dolar ve üçüncüye 100 dolar değerinde hediye kartı verilecek.