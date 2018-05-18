Wikipedia’dan ‘düzeltme’ isteyen hükümet: Görüşüyoruz, adım atmıyorlar

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yasaklı Wikipedia’nın açılması için yöneticilerle görüştüklerini, ancak adım atılmadığını gördüklerini söyledi.

Wikipedia’ya Türkiye’de erişim, ‘Suriye İç Savaşı’na yabancı müdahalesi’ (Foreign involvement in the Syrian Civil War) ve ‘Devlet destekli terörizm’ (State-sponsored terrorism) başlığında yazılan maddelerin içeriğindeki bazı ifadeler nedeniyle 29 Nisan 2017’den bu yana engelli.

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Wikipedia’nın Türkiye’de sekiz aydır erişim yasağı uygulanmasına neden olan içeriğin değiştirildiğini açıklaması Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca (BTK) doğrulanmamıştı: “Yasadışı içerikler ısrarla yayınlanmaya devam ediyor.”

‘Adım atmadılar’

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İHA’ya konuşan Arslan, Wikipedia’nın ülke insanının yararlandığı bir mecra olduğunun altını çizerek, dünyanın her yerinde olduğu gibi vatandaşların da kullanmasını istediklerini savundu.

Kullanımda ‘art niyet ve bilgi kirliliği varsa, topluma zarar veriyorsa gereğini yerine getirme’ gibi bir sorumlulukları olduğunu öne süren bakan, “3 binin üzerinde teröristin yok edildiği DEAŞ’ın destekleyicisi konumunda Türkiye’yi gösterdikleri sürece onların burada yayın yapmasına, ülkemiz mahkemelerinin aldığı karar çerçevesinde izin verilmeyecek” dedi.

Atatürk’le ilgili de karalayıcı yayınların yer aldığı bir platforma izin vermeyeceklerini aktaran Arslan, bakanlık ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) gönüllü editörler tarafından ‘hataların düzeltilmesine’ izin verilmesini talep ettiklerini söyledi.

Arslan sözlerini şöyle bitirdi: “Mahkeme karar aldı, karar çerçevesinde yayınları durduruldu. Tekrar yayınların açılması adına sürekli görüşüyoruz. Çünkü ülkemiz insanına bir yerden hizmet gelecekse bu hizmetin devam etmesini istiyoruz. Fakat bugüne kadar mahkeme kararlarını uygulamak, editörleri serbest bırakmak ve hatalı bilgilerin düzeltilmesi yönünde bir adım atmadılar. Adımı attıkları andan itibaren mahkemeler de gerekli düzeltici kararları alır, biz de gerekli uygulamayı yaparız.”