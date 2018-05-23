Wikipedia’dan bakana mektup: Çabamızı yanlış tanıtıyorsunuz, makaleler farklılaştı

Wikipedia, bir yılı aşkın süredir devam eden yasağın kaldırılması için kendilerini ‘adım atmamak’la suçlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a mektupla yanıt verdi: “Çabalarımızı yanlış tanıtıyorsunuz. Söz konusu Wikipedia makaleleri, mahkemenin bir yıldan fazla bir süre önce kararını verirken incelediği halinden önemli ölçüde farklı.”

Wikipedia’ya Türkiye’de erişim, ‘Suriye İç Savaşı’na yabancı müdahalesi’ (Foreign involvement in the Syrian Civil War) ve ‘Devlet destekli terörizm’ (State-sponsored terrorism) başlığında yazılan maddelerin içeriğindeki bazı ifadeler nedeniyle 29 Nisan 2017’den bu yana engelli.

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Wikipedia’nın Türkiye’de sekiz aydır erişim yasağı uygulanmasına neden olan içeriğin değiştirildiğini açıklaması Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca (BTK) doğrulanmamıştı: “Yasadışı içerikler ısrarla yayınlanmaya devam ediyor.”

Süreçte son olarak konuşan bakan Arslan, Wikipedia’nın açılması için yöneticilerle görüştüklerini, ancak adım atılmadığını gördüklerini söylemişti.

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Wikipedia, Arslan’ın iddialarına bakanlığa gönderdiği mektupla yanıt verdi.

‘Wikipedia makaleleri karardaki halinden farklı’

Arslan’ın sözlerinden son derece kaygı duyduklarını aktaran kurum, bakanı ‘erişim engelini kaldırmaya yönelik çabalarını ciddi ölçüde yanlış tanıtmak’la suçladı.

Türkiye’deki erişim engelinin şimdiye kadar Wikipedia’a getirilmiş en kapsamlı hükûmet yasağı olduğunu ve Wikipedia’nın yaklaşık 300 farklı dildeki versiyonunu kapsamakta olduğunu hatırlatan kurum, “Erişim engeli uygulandığı zaman mahkemenin makaleler hakkında vermiş olduğu karara katılmamakla beraber saygı duyuyor olsak da, erişim engelinin başlamasından bu yana söz konusu makalelerin gönüllü Wikipedia editörleri tarafından kayda değer ölçüde değiştirildiğine dikkatinizi çekmek ve sizi bunu da göz önünde bulundurmaya davet etmek isteriz” dedi.

Wikipedia’nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı’nın, Wikipedia ve benzeri sitelerdeki içeriğin sahibi olmadığını veya içeriklerini denetlemediğini aktaran Wikipedia, sitede yer alan makalelerin sürekli olarak geliştirildiğini hatırlattı.

Açıklama şöyle devam etti: “Wikipedia’nın Türk hukukuna uyduğunu, mahkeme kararını yok saymaya çabalamadığını da vurgulamak isterim. Vakıf kendi adına gerekli hukuk yollarını izlemiştir ve izlemeye de devam edecektir. En önemlisi, gönüllü Wikipedia editörlerinin mahkemenin kararının dayandırıldığı makalelerde, yukarıda da belirtildiği üzere, kapsamlı değişiklikler yapmış olmalarıdır. Söz konusu Wikipedia makaleleri bugün, mahkemenin bir yıldan fazla bir süre önce, 2017 yılında kararını verirken incelediği halinden önemli ölçüde farklıdır. Wikipedia’nın bilim, mühendislik, sanat ve kültür gibi çok çeşitli konularda özgür eğitimi kaynağı olarak hizmet vermeye geri dönebilmesi için mahkemeden erişim engelini kaldırma talebimizde hükümetin bize katılımını rica ediyoruz.”