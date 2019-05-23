Wikipedia Türkiye’yi AİHM’de dava edecek

Wikipedia, siteye 2017’den bu yana erişim engeli getiren Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) dava edecek.

Financial Times’da yer alan habere göre Wikipedia’nın bağlı olduğu Wikimedia Foundation web sitesinin tamamında geçerli olan erişim yasağının temel hak ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yaptığını açıkladı.

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Konuya ilişkin açıklama yapan Wikimedia Başkanı Katherine Maher, iki yıl süren tartışmalar ve Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’ne kadar götürülen hukuk mücadelesinin başarısız olması sonucu bu başvuruyu yaptıklarını belirtti.

Geçen hafta da Çin’de benzer şekilde sadece belirli URL’ler değil, sitenin tamamını kapsayan bir ‘battaniye‘ yasak devreye girmiş, Türkiye’den sonra ilk kez bir hükümet böyle bir yasak uygulamıştı.

Sitenin kurucusu Jimmy Wales hem Türkiye hem de Çin hükümetlerinin bu adımlarından ‘derin üzüntü duyduklarını’ belirtti ve Türkiye’ye siteyi tekrar erişime açması için çağrı yaptı.

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Türk otoriteler Wikipedia’da yer alan Suriye İç Savaşı ve devlet-destekli ‘terörizm‘ konularında iki makaleyi kaldırmasını talep etmiş, ardından da siteye erişim yasağı getirmişti.