Wikipedia, Türkiye’de yasaklanalı tam iki yıl oldu

Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) internet ansiklopedisi Wikipedia’ya erişim engeli getireli tam iki yıl oldu.

İki yıl önce bazı içerikler nedeniyle erişim engeli getirilen internet ansiklopedisi ‘yasaklı’ içeriği kaldırdıkları açıklamasını yapmış fakat BTK içeriğin yayınlanmaya devam ettiğini belirtmişti.

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Wikipedia’ya Türkiye’de erişim, ‘Suriye İç Savaşı’na yabancı müdahalesi’ (Foreign involvement in the Syrian Civil War) ve ‘Devlet destekli terörizm’ (State-sponsored terrorism) başlığında yazılan maddelerin içeriğindeki bazı ifadeler nedeniyle 29 Nisan 2017’den bu yana engelli.

BTK’nın internet sitesinde yasağa ilişkin yapılan açıklamada ‘yapılan kontrollerde Wikipedia’nın kamuoyunu yanlış yönlendirme ve algı oluşturma amaçlı bilgiler paylaştığının tespit edildiği’ ifadeleri yer almıştı.